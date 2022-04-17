"После 2013 года, аннексии Крыма и военных действий на Донбассе мое общение с россиянами изменилось. Уже тогда они сильно изменились. Я практически не общался с российской прессой или журналистами. У меня было какое-то предчувствие, что это только начало. Но я не мог до конца поверить в то, что на такой шаг можно пойти... У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, ради каких целей? Начать войну...

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Мне трудно найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательная по отношению к "русскому миру". Я его не воспринимаю – это война против украинского народа, которую ничто не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа", – заявил Шевченко в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, с начала войны украинская легенда активно занимается сбором средств и публично выступает на разных европейских медиаплощадках.

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