"Після 2013 року, анексії Криму і військових дій на Донбасі моє спілкування з росіянами змінилося. Вже тоді вони сильно змінились. Я практично не спілкувався з російською пресою чи журналістами. У мене було якесь передчуття, що це лише початок. Але я не міг до кінця повірити в те, що на такий крок можна піти. У мене досі не вкладається в голові, навіщо це робити, заради яких цілей? Почати війну...

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Мені важко знайти пояснення, але зараз у мене позиція однозначно негативна щодо "рускава міра". Я його не сприймаю, це війна проти українського народу, яку ніщо не може виправдати. Це не просто війна, це геноцид українського народу", – заявив Шевченко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, з початку війни українська легенда активно займається збором коштів і публічно виступає на різних європейських медіамайданчиках.

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