Колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка вже наступного понеділка буде офіційно висунуто на посаду президента УАФ. Про це пише Ігор Бурбас.

Зозуля хотів йти на вибори президента УАФ – екс-футболіст Дніпра жорстко наїхав на Шевченка

За даними джерела, для реєстрації Шевченка кандидатом необхідні відповідні заяви щонайменше 9 постійних колективних членів. Тобто третини від 27 (24 області + АР Крим + УПЛ + ПФЛ).

Також Бурбас повідомив, що у пʼятницю, мають відбутися перевибори президента місцевої асоціації в останньому регіоні країни – на Рівненщині. Там на посаду голови претендують троє – це заступник колишнього очільника Олег Кучер, а ще Вʼячеслав Шевчук та Ярослав Коломис. Подейкують, доля там вже вирішена наперед, адже, за чутками, двох останніх, тобто Шевчука та Коломиса, до виборів не допустять.

Нагадаємо, термін подачі – до 26 грудня. А вже за місяць, 25 січня - це дата самого позачергового конгресу УАФ, на якому відбудуться вибори.

Гравець, який вдарив арбітра у "стилі Зідана", отримав тривалу дискваліфікацію – офіційне рішення КДК УАФ