Шевченка офіційно висунуть на посаду президента УАФ – журналіст назвав точну дату
Вибори нового очільника УАФ відбудуться 25 січня на позачерговому конгресі.
Колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка вже наступного понеділка буде офіційно висунуто на посаду президента УАФ. Про це пише Ігор Бурбас.
Зозуля хотів йти на вибори президента УАФ – екс-футболіст Дніпра жорстко наїхав на Шевченка
За даними джерела, для реєстрації Шевченка кандидатом необхідні відповідні заяви щонайменше 9 постійних колективних членів. Тобто третини від 27 (24 області + АР Крим + УПЛ + ПФЛ).
Також Бурбас повідомив, що у пʼятницю, мають відбутися перевибори президента місцевої асоціації в останньому регіоні країни – на Рівненщині. Там на посаду голови претендують троє – це заступник колишнього очільника Олег Кучер, а ще Вʼячеслав Шевчук та Ярослав Коломис. Подейкують, доля там вже вирішена наперед, адже, за чутками, двох останніх, тобто Шевчука та Коломиса, до виборів не допустять.
Нагадаємо, термін подачі – до 26 грудня. А вже за місяць, 25 січня - це дата самого позачергового конгресу УАФ, на якому відбудуться вибори.
Гравець, який вдарив арбітра у "стилі Зідана", отримав тривалу дискваліфікацію – офіційне рішення КДК УАФ