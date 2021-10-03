Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить Селтик, сообщает The Sun.

Шевченко был реальным кандидатом в наставники сборной Турции, – Цыганык

45-летний украинский специалист хочет поработать с европейским клубом, а руководство "кельтов" крайне недовольно результатами команды под руководством австралийского наставника Ангелоса Постекоглу, как в еврокубках, так и во внутреннем первенстве. Селтик стартовал с двух поражений в Лиге Европы, кроме того, команда в чемпионате Шотландии после семи туров лишь шестая.

В приглашении Шевченко есть ряд преимуществ – украинцу не нужно разрешение на работу, поскольку он давно живет в Британии. Кроме того, он свободно владеет английским и безработный – не надо платить компенсацию.

К слову, летом Шевченко вел переговоры с несколькими клубами, но так и не смог трудоустроиться (СМИ сообщали, что экс-коуч "сине-желтых" мог возглавить сборную Турции, а еще им интересовались несколько клубов МЛС).

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