Журналист Роман Бебех лаконично отреагировал на информацию о возможном президентстве Андрея Шевченко в итальянской Пескары.

Ранее появилась информация, что Шевченко после провала в статусе тренера в итальянском первенстве может стать президентом Пескары. Украинец будто бы уже провел встречу с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни.

Шевченко может стать президентом итальянского клуба – украинец уже провел встречу с владельцами

"Информация о президентстве Андрея Шевченко в Пескаре – бред", – коротко отметил журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале.

Добавим, что Шевченко вернется на футбольное поле в статусе игрока 12 июня – легенда украинского футбола поучаствует в поединке сборной мира против национальной команды Англии.

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