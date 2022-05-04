Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко может попробовать себя в новой роли.

Экс-тренер Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко может стать президентом Пескары, сообщает Calciomercato.

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45-летний украинский специалист уже провел встречу с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни. Пока неизвестно, планирует ли Шевченко приобрести клуб третьего по силе дивизиона Италии. Есть информация, что он может лишь представлять группу инвесторов, интересующуюся новым проектом.

Сегодня, 4 мая, украинец посетит матч Пескары против Губбио в рамках первого раунда плей-офф за выход в Серию В.

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