Журналіст Роман Бебех лаконічно відреагував на інформацію про можливе президентство Андрія Шевченка в італійській Пескарі.

Раніше з'явилась інформація, що Шевченко після провалу в статусі тренера в італійській першості може стати президентом Пескари. Українець начебто вже провів зустріч з нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні.

Шевченко може стати президентом італійського клубу – українець вже провів зустріч з власниками

"Інформація про президентсво Андрія Шевченка у Пескарі – маячня", – коротко зазначив журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що Шевченко повернеться на футбольне поле у статусі гравця 12 червня – легенда українського футболу візьме участь у поєдинку збірної світу проти національної команди Англії.

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