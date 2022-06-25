"Я с ним разговаривал и насколько понял, пока идет война, он вообще не планирует возобновлять карьеру тренера. По крайней мере, пока идут активные боевые действия.

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Он говорит, что все усилия бросит на то, чтобы использовать свое имя и влияние, чтобы помочь Украине и привлечь как можно больше средств.

Также он запустил совместно с "1+1" проект "Спортивный фронт", главная цель которого — бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта", – сказал Васильков в интервью FanDay.

Напомним, после ухода из сборной Украины Шевченко тренировал Дженоа, откуда, в результате, был уволен. Впоследствии легенда украинского футбола вел переговоры о работе со сборной Польши, однако, не сложилось.

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