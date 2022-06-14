Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко запустил проект "Спортивный фронт", цель которого – блокировка российских сборных, команд и спортсменов, которые высказались "за войну" или проигнорировали ее и всестороннюю поддержку украинского спорта.

"Из-за войны в Украине все стадионы замолчали. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей.

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Большинство российских спортсменов замолчали. Это молчание продолжает убивать украинцев. Украинские стадионы замолчали. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", – сказал Шевченко в красноречивом ролике.

Напомним, Андрей Николаевич продолжает огромноую работу на информационном фронте: он участвует в футбольных матчах, на которых собирают средства в пользу пострадавших от войны, устраивает благотворительные обеды, дает десятки интервью, рассказывая всему миру правду о зверствах российских оккупантов и т. п.

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