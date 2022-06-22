Известный украинский специалист Мирон Маркевич сожалеет, что так и не получил обещанного.

"Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только ради того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко уходит и... К сожалению, не произошло.

Маркевич имел договоренность о возвращении в Металлист – два фактора воспрепятствовали легендарному камбеку

Сейчас я свободен. Не смотря на то, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, желание. Стараюсь держать себя в форме. Недавно начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за Рух", – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу Карпат.

Напомним, Мирон Богданович так и не дождался приглашения в сборную – после ухода Андрея Шевченко национальную команду принял Александр Петраков.

"Якби Кадиров мав при собі пістолет, то вистрілив би в сестру": Левицький – про Бандеру, Батия і колективного Чикатила