Шевченко нашли усиление в сборной Германии – потенциальный новичок Дженоа не играет с лета
Немецкий атакующий хавбек Амин Юнес может перейти под руководство Андрея Шевченко.
Дженоа ищет усиление, чтобы спастись от вылета из Серии А. Зимой "грифоны" хотят подписать Амина Юнеса, информирует Bild. Источники издания заметили, как немец со своим агентом во Франкфурте вел переговоры с новым спортдиром Дженоа Йоханнесом Шпорсом.
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Юнес принадлежит Наполи, но находится в двухлетней аренде в Айнтрахте. Прошлый сезон в Бундеслиге был великолепен для Амина. Он боролся с Айнтрахтом за Лигу чемпионов, отлично играл в основе команды и даже попадал в символические сборные по итогам чемпионата. В марте этого года Юнес получил вызов в сборную Германии, вышел в трех матчах и претендовал на заявку на Евро-2020.
Однако после смены тренера Амин стал ненужен клубу. Айнтрахт пытался летом пристроить его в Саудовскую Аравию, но трансфер в последний момент сорвался. Юнес с лета без игровой практики. Айнтрахт с радостью от него избавится, чтобы не платить зарплату футболисту, который вообще не выходит на поле.
Юнес может сыграть на фланге атаки, а также на любой атакующей позиции в центре. Во Франкфурте он раскрылся в роли инсайда, а для Дженоа может стать хорошим решением под форвардами, где Шевченко катастрофически не хватает креатива.
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