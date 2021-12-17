Дженоа ищет усиление, чтобы спастись от вылета из Серии А. Зимой "грифоны" хотят подписать Амина Юнеса, информирует Bild. Источники издания заметили, как немец со своим агентом во Франкфурте вел переговоры с новым спортдиром Дженоа Йоханнесом Шпорсом.

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Юнес принадлежит Наполи, но находится в двухлетней аренде в Айнтрахте. Прошлый сезон в Бундеслиге был великолепен для Амина. Он боролся с Айнтрахтом за Лигу чемпионов, отлично играл в основе команды и даже попадал в символические сборные по итогам чемпионата. В марте этого года Юнес получил вызов в сборную Германии, вышел в трех матчах и претендовал на заявку на Евро-2020.

Однако после смены тренера Амин стал ненужен клубу. Айнтрахт пытался летом пристроить его в Саудовскую Аравию, но трансфер в последний момент сорвался. Юнес с лета без игровой практики. Айнтрахт с радостью от него избавится, чтобы не платить зарплату футболисту, который вообще не выходит на поле.

Юнес может сыграть на фланге атаки, а также на любой атакующей позиции в центре. Во Франкфурте он раскрылся в роли инсайда, а для Дженоа может стать хорошим решением под форвардами, где Шевченко катастрофически не хватает креатива.

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