Нападающий Дженоа Фелипе Кайседо близок к переходу в Интер этой зимой – "нерадзурри" готовы отдать команде Шевченко хавбека Матиаса Весино.

Интер ищет дублера для Эдина Джеко и обратил внимание на нападающего Дженоа Фелипе Кайседо, информирует Calciomercato.

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"Грифоны" готовы отпустить игрока из-за его большой зарплаты – около 2 млн евро в год. А команда Шевченко может получить Матиаса Весино, который перестал попадать в основной состав Интера.

К слову, уругваец сыграл в 14 матчах (12 из них – после выходов на замену) этого сезона в составе Интера, забив 1 гол. Кайседо же из-за своей травмы провел всего 5 поединков за Дженоа в текущем сезоне, забив гол и отдав 3 ассиста.

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