Дженоа шукає підсилення, щоб врятуватися від вильоту з Серії А. Взимку "грифони" хочуть підписати Аміна Юнеса, інформує Bild. Джерела видання помітили, як німець зі своїм агентом у Франкфурті вів переговори з новим спортдиром Дженоа Йоганнесом Шпорсом.

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Юнес належить Наполі, але перебуває у дворічній оренді в Айнтрахті. Минулий сезон у Бундеслізі був прекрасним для Аміна. Він боровся з Айнтрахтом за Лігу чемпіонів, чудово грав в основі команди та навіть потрапляв у символічні збірні за підсумками чемпіонату. У березні цього року Юнес отримав виклик у збірну Німеччини, вийшов у трьох матчах і претендував на заявку на Євро-2020.

Однак після зміни тренера Амін став непотрібним клубу. Айнтрахт намагався влітку прилаштувати його в Саудівську Аравію, але трансфер в останній момент зірвався. Юнес з літа без ігрової практики. Айнтрахт з радістю його позбудеться, щоб не платити зарплату футболісту, який взагалі не виходить на поле.

Юнес здатен зіграти на фланзі атаки, а також на будь-якій атакувальній позиції в центрі. У Франкфурті він розкрився в ролі інсайда, а для Дженоа може стати хорошим рішенням під форвардами, де Шевченку катастрофічно бракує креативу.

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