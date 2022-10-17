Легенда украинского футбола Андрей Шевченко выступил на церемонии вручения "Золотого мяча-2022" с речью о войне в Украине.

"Очень трудный момент для украинцев с начала войны. Я горжусь тем, как моя страна борется за свою свободу. Я очень вовлечен в гуманитарные вопросы с платформой UNITED 24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский.

Шевченко с украинским аксессуаром посетил церемонию вручения "Золотого мяча" и вспомнил свой триумф в 2004-м

Очень важно помнить, что война продолжается. Но наиболее важно – оставаться на стороне Украины и продолжать помогать", – заявил Шевченко в речи на церемонии вручения "Золотого мяча-2022".

Напомним, Шевченко активно помогает Украине пережить последствия войны с россиянами, работая над гуманитарными проектами. Также легенда украинского футбола является одним из рупоров, информирующих Европу и остальной мир о последствиях борьбы нашей страны за независимость от прожорливого соседа.

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