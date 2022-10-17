Легенда українського футболу Андрій Шевченко виступив на церемонії вручення "Золотого м'яча-2022" з промовою про війну в Україні.

"Дуже важкий момент для українців з початку війни. Я пишаюсь тим, як моя країна бореться за свою свободу. Я дуже залучений у гуманітарні питання з платформою "UNITED 24", яку заснував президент України Володимир Зеленський.

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Дуже важливо пам'ятати, що війна продовжується. Але найбільш важливо – залишатись на стороні України та продовжувати допомагати", – заявив Шевченко у промові на церемонії вручення "Золотого м'яча-2022".

Нагадаємо, Шевченко активно допомагає Україні пережити наслідки війни з росіянами, працюючи над гуманітарними проектами. Також легенда українського футболу є одним з рупорів, який інформує Європу та решту світу про наслідки боротьби нашої країни за незалежність від ненажерливого сусіда.

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