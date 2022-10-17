"Это особенный момент был, я все еще помню 2004-й. Для меня это было лучшее время, чтобы выиграть "Золотой мяч".

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Изменил ли "ЗМ" мою жизнь? Да, ведь это индивидуальный трофей. Когда я был маленьким ребенком, мечтал выиграть "Золотой мяч". И в этот день, эта мечта стали реальностью", – поделился Шевченко в комментарии France Football.

Отметим, что Андрей Николаевич даже на столь торжественном событии не забыл напомнить, что он украинец – легендарный экс-форвард надел сине-желтый галстук.

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