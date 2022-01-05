Украинский специалист сдал положительный тест на коронавирус, находясь в Лондоне. Там же он отбывал карантин.

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По информации Il Secondo XIX, Шевченко уже готовится к возвращению в Италию. Наставник Дженоа провел 10 дней на изоляции и ждет результата финального теста, который может дать разрешение на перелет. Шевченко рассчитывает вернуться на тренерский мостик уже в матче против Сассуолло.

Заметим, что на зимний перерыв Дженоа ушла, находясь в зоне вылета. За первый круг Серии А "грифоны" набрали всего 11 очков. Поединок 20-го тура против Сассуоло запланирован на 6 января, начало в 17:30.

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