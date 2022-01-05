Український фахівець здав позитивний тест на коронавірус, перебуваючи в Лондоні. Там же він відбував карантин.

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За інформацією Il Secondo XIX, Шевченко вже готується до повернення в Італію. Наставник Дженоа провів 10 днів на ізоляції й чекає на результат фінального тесту, який може дати дозвіл на переліт. Шевченко розраховує повернутися на тренерський місток вже у матчі проти Сассуоло.

Зауважимо, що на зимову перерву Дженоа пішла, перебуваючи в зоні вильоту. За перше коло Серії А "грифони" набрали лише 11 очок. Поєдинок 20-го туру проти Сассуоло запланований на 6 січня, початок о 17:30.

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