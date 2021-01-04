Шевченко может заменить Лэмпарда в Челси
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал претендентом на должность наставника лондонского Челси.
Неудачная серия заставила боссов "синих" подумать об изменениях на тренерской скамье, сообщает Le 10 Sport.
Челси уже начал искать замену Лэмпарду, – The Athletic
Одним из топ-претендентов на замену Фрэнку Лэмпарду якобы стал Андрей Шевченко. Главный тренер сборной Украины своей работой во главе "сине-желтых" поразил владельца лондонцев Романа Абрамовича. Российский миллиардер имел прекрасные отношения с украинцем еще во время выступлений последнего за Челси в 2006-2008 гг. Кроме того, сын Шевченко – 14-летний Кристиан – воспитывается в академии Челси.
К слову, 44-летний специалист имеет действующий до лета 2022-го контракт с УАФ.
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