Неудачная серия заставила боссов "синих" подумать об изменениях на тренерской скамье, сообщает Le 10 Sport.

Челси уже начал искать замену Лэмпарду, – The Athletic

Одним из топ-претендентов на замену Фрэнку Лэмпарду якобы стал Андрей Шевченко. Главный тренер сборной Украины своей работой во главе "сине-желтых" поразил владельца лондонцев Романа Абрамовича. Российский миллиардер имел прекрасные отношения с украинцем еще во время выступлений последнего за Челси в 2006-2008 гг. Кроме того, сын Шевченко – 14-летний Кристиан – воспитывается в академии Челси.

К слову, 44-летний специалист имеет действующий до лета 2022-го контракт с УАФ.

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