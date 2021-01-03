Поражение от Манчестер Сити еще больше осложнило позиции наставника "синих". Команда Фрэнка Лэмпарда в нынешнем розыгрыше АПЛ взяла всего два очка в матчах с грандами. Из-за плохих результатов руководство Челси уже ищет альтернативу своему главному тренеру, сообщает The Athletic.

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Мощная летняя трансферная кампания намекала, что лондонцы будут бороться за лидерство, а после 17 туров идут лишь восьмыми. Хотя Саутгемптон еще имеет шанс обогнать более денежных конкурентов. Отмечается, что Лэмпарда может не спасти даже статус любимчика Абрамовича.

Дело в том, что Фрэнк демонстрирует наихудшие показатели среди всех менеджеров, которых приглашал в свой клуб российский миллиардер.

В то же время журналисты издания отмечают, что в Челси понимают сложность смены тренера посреди сезона и относятся к этому процессу ответственно. Добавим, что недавно Томас Тухель, уволенный из ПСЖ, проявил готовность возглавить клуб АПЛ. Челси был среди приоритетов немца.

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