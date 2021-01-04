Невдала серія змусила босів "синіх" подумати про зміни на тренерській лаві, повідомляє Le 10 Sport.

Челсі вже почав шукати заміну Лемпарду, – The Athletic

Одним із топ-претендентів на заміну Френку Лемпарду нібито став Андрій Шевченко. Головний тренер збірної України своєю роботою на чолі "синьо-жовтих" вразив власника лондонців Романа Абрамовича. Російський мільярдер мав чудові взаємини з українцем ще в час виступів останнього за Челсі у 2006-2008 рр. Окрім того, син Шевченка – 14-річний Крістіан – виховується в академії Челсі.

До слова, 44-річний фахівець має чинний до літа 2022-го контракт із УАФ.

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