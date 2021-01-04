Шевченко може замінити Лемпарда в Челсі
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко став претендентом на посаду керманича лондонського Челсі.
Невдала серія змусила босів "синіх" подумати про зміни на тренерській лаві, повідомляє Le 10 Sport.
Челсі вже почав шукати заміну Лемпарду, – The Athletic
Одним із топ-претендентів на заміну Френку Лемпарду нібито став Андрій Шевченко. Головний тренер збірної України своєю роботою на чолі "синьо-жовтих" вразив власника лондонців Романа Абрамовича. Російський мільярдер мав чудові взаємини з українцем ще в час виступів останнього за Челсі у 2006-2008 рр. Окрім того, син Шевченка – 14-річний Крістіан – виховується в академії Челсі.
До слова, 44-річний фахівець має чинний до літа 2022-го контракт із УАФ.
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