"Если коротко, то информация правдива, Шевченко предложили рассмотреть возможность возглавить сборную Турции.

Турция официально назначила нового тренера сборной – Шевченко проиграл конкуренцию немцу

Шевченко ответил, что на данном этапе не готов даже рассматривать этот вопрос. У Шевченко была возможность работать в Турции, но он не готов", – заявил инсайдер в программе Цыганык LIVE.

Напомним, что должность наставника турецкой национальной команды была вакантной после отставки Шенола Гюнеша. В конце концов, сборную Турции возглавил Штефан Кунц.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар