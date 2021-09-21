Шевченко был реальным кандидатом в наставники сборной Турции, – Цыганык
Журналист Игорь Цыганык объяснил мотивы, заставившие бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко отказать Турецкой футбольной федерации.
"Если коротко, то информация правдива, Шевченко предложили рассмотреть возможность возглавить сборную Турции.
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Шевченко ответил, что на данном этапе не готов даже рассматривать этот вопрос. У Шевченко была возможность работать в Турции, но он не готов", – заявил инсайдер в программе Цыганык LIVE.
Напомним, что должность наставника турецкой национальной команды была вакантной после отставки Шенола Гюнеша. В конце концов, сборную Турции возглавил Штефан Кунц.
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