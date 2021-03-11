Шевченко может получить неожиданного помощника в сборной Украины
18:10 - Читати українською
Тренерский штаб сборной Украины вскоре может получить очередное пополнение.
Авраам Кампомар может присоединиться к команде Андрея Шевченко, сообщает Tribuna.
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Потенциальный новичок сборной Украины работал в академии Шахтера, а также аналитиком в испанских клубах - Альбасете и Вальядолиде. На протяжении последних месяцев исполнял обязанности эксперта на телеканалах "Футбол".
Напомним, в январе этого года тренерский штаб Андрея Шевченко пополнил итальянец Луиджи Ночентини.
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