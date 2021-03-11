Авраам Кампомар може приєднатися до команди Андрія Шевченка, повідомляє Tribuna.

Тренери збірної України декламували вірш Шевченка з нагоди уродин митця – долучились навіть італійці

Потенційний новачок збірної України працював у академії Шахтаря, а також аналітиком у іспанських клубах – Альбасете та Вальядоліді. Упродовж останніх місяців виконував обов'язки експерта на телеканалах "Футбол".

Нагадаємо, у січні цього року тренерський штаб Андрія Шевченка поповнив італієць Луїджі Ночентіні.

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