Шевченко може отримати несподіваного асистента в збірній України
18:10 - Читать на русском
Тренерський штаб збірної України незабаром може отримати чергове поповнення.
Авраам Кампомар може приєднатися до команди Андрія Шевченка, повідомляє Tribuna.
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Потенційний новачок збірної України працював у академії Шахтаря, а також аналітиком у іспанських клубах – Альбасете та Вальядоліді. Упродовж останніх місяців виконував обов'язки експерта на телеканалах "Футбол".
Нагадаємо, у січні цього року тренерський штаб Андрія Шевченка поповнив італієць Луїджі Ночентіні.
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