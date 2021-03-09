В честь очередной годовщины со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко представители тренерского цеха "сине-желтых" прочитали стихотворение украинского поэта.

Украинская ассоциация футбола на своей официальной странице опубликовала видеоролик, в котором тренеры сборной Украины разных возрастов читали стихотворение Тараса Шевченко.

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Среди других дань украинскому поэту отдали: Сергей Нагорняк (главный тренер юношеской сборной U-17), Владимир Езерский (главный тренер юношеской сборной U-19), Руслан Ротань (главный тренер молодежной сборной U-21), Василий Кардаш (тренер молодежной сборной U -21) и Александр Мелащенко (тренер молодежной сборной U-21). Приятно поразили и два ассистента главного тренера сборной Украины – Андреа Малдера и Андреа Адзалин – которые также присоединились к декламации строк из "Кобзаря".

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