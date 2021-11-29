Сразу несколько клубов интересуются правым защитником "россонери" Андреа Конти, не имеющего игровой практики в команде Стефано Пиоли. Среди них – Дженоа и Сампдория.

В зимнее трансферное окно 27-летний Андреа Конти может сменить клубную прописку. Из-за постоянных травм 27-летний правый защитник потерял место в составе и в текущем сезоне еще не выходил на поле.

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В услугах Конти, оцениваемого в 3,5 млн евро, заинтересованы Дженоа и Сампдория. Также есть интерес от клуба из-за пределов Италии, информирует журналист Николо Скира в Twitter.

Напомним, Шевченко провел уже два матча в статусе наставника Дженоа – 0:2 от Ромы и 0:0 с Удинезе. Команда украинца находится в зоне вылета, набрав 10 очков в 14 турах.

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