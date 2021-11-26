Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может перебраться в Серию А в Дженоа, которую возглавляет Андрей Шевченко.

Дженоа имеет в приоритете усиление позиции вингера, а наставник команды Андрей Шевченко желает подписать Андрея Ярмоленко из Вест Хэма, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Пока "грифоны" лишь проявляют интерес, поскольку у Ярмоленко нет паспорта гражданина ЕС (у команды лимит на игроков не из Европейского союза – прим.). Контракт украинца с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, а "молотки" не намерены продлевать соглашение с Андреем.

К слову, Ярмоленко провел 15 матчей в составе Вест Хэма во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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