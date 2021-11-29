Одразу кілька клубів цікавляться правим оборонцем "россонері" Андреа Конті, який не має ігрової практики в команді Стефано Піолі. Серед них – Дженоа і Сампдорія.

У зимове трансферне вікно 27-річний Андреа Конті може змінити клубну прописку. Через постійні травми 27-річний правий захисник втратив місце у складі і в поточному сезоні ще не виходив на поле.

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У послугах Конті, якого оцінюють в 3,5 млн євро, зацікавлені Дженоа та Сампдорія. Також є інтерес від клубу з-за меж Італії, інформує журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Нагадаємо, Шевченко провів вже два матчі у статусі наставника Дженоа – 0:2 від Роми і 0:0 з Удінезе. Команда українця перебуває в зоні вильоту, набравши 10 очок в 14-ти турах.

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