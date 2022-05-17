Колишній наставник та гравець збірної України Андрій Шевченко планує знову вийти на футбольне поле заради благодійної мети.

Зустріч з метою допомоги українським біженцям, які постраждали від повномасштабного нападу Росії, організовує Самюель Ето'о. У ній візьме участь український фахівець.

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"Я одразу відчув близькість Самюеля і цього проекту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації. У такий момент я можу лише зробити себе доступним для моєї України та протягнути руку тим, хто втікає від жаху і живе у ньому.

Тому я вирішив пропрацювати це питання і спробувати надати багатьом сім’ям допомогу у такій драматичній і важкій ситуації", – цитує Андрія TMW.

Окрім Шевченка, у матчі 23 травня на Сан-Сіро візьмуть участь ще й інші зірки, зокрема Ліонель Мессі, Жуліо Сезар, Франческо Тотті, Пауло Дибала, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Хав'єр Дзанетті та Веслі Снейдер.

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