Шевченко лично приехал в тренировочный лагерь Динамо, чтобы посмотреть на игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не тратит время даже в период зимнего перерыва.

Наставник "сине-желтых" и его ассистенты посетили тренировочный лагерь Динамо в Турции, информирует официальный сайт киевлян.

Кадар переведен в дубль Динамо

Шевченко хотел получить подробную информацию о динамовских сборниках от Алексея Михайличенко, а также понаблюдать за игроками и потенциальными кандидатами в свою команду. Наставник сборной Украины успел пообщаться с некоторыми подопечными, в частности, в кадр попал разговор с Виктором Цыганковым. Шевченко не стал забирать слишком много времени у игроков, которые уже через несколько минут начали свою тренировку.

Напомним, ближайший контрольный матч Динамо состоится 5 февраля, соперником киевлян станет Олимпия Любляна.

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