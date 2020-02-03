toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Шевченко особисто приїхав у тренувальний табір Динамо, щоб подивитися на гравців збірної України

3 лютого 22:17 1389 Читать на русском
Шевченко особисто приїхав у тренувальний табір Динамо, щоб подивитися на гравців збірної України
Шевченко вітається з підопічними / Сайт Динамо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не марнує час навіть у період зимової перерви.

Керманич "синьо-жовтих" та його асистенти відвідали тренувальний табір Динамо у Туреччині, інформує офіційний сайт киян.

Кадар переведений у дубль Динамо

Шевченко хотів отримати детальну інформацію про динамівських збірників від Олексія Михайличенка, а також поспостерігати за гравцями і потенційними кандидатами в свою команду. Наставник збірної України встиг поспілкуватися з деякими підопічними, зокрема, в кадр потрапила розмова з Віктором Циганковим. Шевченко не став забирати надто багато часу в гравців, які вже через кілька хвилин розпочали своє тренування.

Нагадаємо, найближчий контрольний матч Динамо відбудеться 5 лютого, суперником киян стане Олімпія Любляна.

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера

blog_ava
Динамо – Олімпія: онлайн-трансляція матчу
16:57
5265
Теги
Відеоновини Зимові збори Динамо Динамо Головне Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
16
хв
Динамо
16:00
Стрьомсгодсет
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук