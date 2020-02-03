Шевченко особисто приїхав у тренувальний табір Динамо, щоб подивитися на гравців збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не марнує час навіть у період зимової перерви.

Керманич "синьо-жовтих" та його асистенти відвідали тренувальний табір Динамо у Туреччині, інформує офіційний сайт киян.

Кадар переведений у дубль Динамо

Шевченко хотів отримати детальну інформацію про динамівських збірників від Олексія Михайличенка, а також поспостерігати за гравцями і потенційними кандидатами в свою команду. Наставник збірної України встиг поспілкуватися з деякими підопічними, зокрема, в кадр потрапила розмова з Віктором Циганковим. Шевченко не став забирати надто багато часу в гравців, які вже через кілька хвилин розпочали своє тренування.

Нагадаємо, найближчий контрольний матч Динамо відбудеться 5 лютого, суперником киян стане Олімпія Любляна.

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