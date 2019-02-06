Шевченко, Кличко, Блохин и Беланов поддержали Павелко на выборах в Исполком УЕФА

Обладатели "Золотых мячей" Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин, а также мэр Киева Виталий Кличко поддержали кандидатуру президента ФФУ Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА.

Президент ФФУ Андрей Павелко баллотируется в Исполком УЕФА. По информации официального сайта ФФУ, Андрей Шевченко, Игорь Беланов, Олег Блохин и Виталий Кличко уже поддержали кандидатуру чиновника.

Печерский райсуд Киева 12-13 февраля рассмотрит несколько дел касательно Павелко

Конгресс УЕФА, во время которого пройдут выборы в Исполком, состоится 7 февраля в Риме.

Напомним, что вице-президентом УЕФА является другой украинец Григорий Суркис, который завоевал право для Украины принимать Евро-2012 и финал Лиги чемпионов 2017/18.

Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям