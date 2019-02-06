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Шевченко, Кличко, Блохин и Беланов поддержали Павелко на выборах в Исполком УЕФА

10:59 58 Читати українською
Шевченко, Кличко, Блохин и Беланов поддержали Павелко на выборах в Исполком УЕФА
Андрей Павелко / ФФУ

Обладатели "Золотых мячей" Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин, а также мэр Киева Виталий Кличко поддержали кандидатуру президента ФФУ Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА.

Президент ФФУ Андрей Павелко баллотируется в Исполком УЕФА. По информации официального сайта ФФУ, Андрей Шевченко, Игорь Беланов, Олег Блохин и Виталий Кличко уже поддержали кандидатуру чиновника.

Печерский райсуд Киева 12-13 февраля рассмотрит несколько дел касательно Павелко

Конгресс УЕФА, во время которого пройдут выборы в Исполком, состоится 7 февраля в Риме.

Напомним, что вице-президентом УЕФА является другой украинец Григорий Суркис, который завоевал право для Украины принимать Евро-2012 и финал Лиги чемпионов 2017/18.

Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям

Теги
УЕФА Андрей Павелко Олег Блохин Виталий Кличко Игорь Беланов Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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