Печерский райсуд Киева 12-13 февраля рассмотрит несколько дел касательно Павелко

На следующей неделе Печерский районный суд Киева рассмотрит сразу несколько дел об административных правонарушениях президента Федерации футбола Украины, председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко.

Согласно информации официального сайта судебной власти Украины, 4 февраля в суд поступили 13 протоколов об административных правонарушениях от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении Павелко.

По этим делам уже назначен состав суда и часть из них уже назначены к рассмотрению. Так, 12 февраля судья Владимир Карабань рассмотрит 5 дел об административных правонарушениях Павелко и еще одно дело рассмотрит судья Олег Белоцерковец. 13 февраля еще 3 дела в отношении Павелко рассмотрит судья Вита Бортницкая. Также еще должны быть назначены к рассмотрению три дела касательно Павелко, которые попали к судье Белоцерковцу, и еще одно, которое должна рассмотреть судья Бортницкая.

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Как сообщалось, 29 декабря НАЗК приняло решение, в котором отмечается, что во время полной проверки деклараций Павелко за 2015-2017 годы не установлено признаков незаконного обогащения и наличии конфликта интересов. Точность оценки задекларированных Павелко активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

В то же время НАЗК установило, что Павелко указал недостоверные сведения о праве пользования им объектами недвижимости, доходе, начисленном / полученном им в течение отчетного периода, размере совершенной президентом ФФУ сделки в отчетном периоде. Также в решении НАЗК отмечается, что работа Павелко в компании UEFA Events SA не нарушает закон, если является неприбыльной и неоплачиваемой.

"Из открытых источников установлено, что UEFA Events SA по организационной форме является корпорацией (legal form corporation). Таким образом, вхождение субъекта декларирования в состав совета директоров UEFA Events SA не будет нарушать действующего законодательства, при условии, если деятельность этой компании ограничивается указанной целью, работа субъекта декларирования в составе совета директоров UEFA Events SA не будет каким-либо образом и в любой форме оплачиваться", – отмечается в решении НАЗК от 29 декабря.

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