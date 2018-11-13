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Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям

08:32 163 Читати українською
Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям
Андрей Павелко / Фото УНИАН

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко может предстать перед судом по серьезным обвинениям.

Против деятельности президента ФФУ возбуждены уголовные дела по трем статьям, сообщает isport.

Франкова и адвоката Скупинського облили кефиром на пресс-конференции "Коррупция в украинском футболе"

Об открытых делах на функционера ФФУ сообщил адвокат Олег Скупинский на пресс-конференции. НАБУ проверяет деятельность Павелко по трем статьям: "декларирование недостоверной информации", "незаконное обогащение", а также "злоупотребление властью и служебным положением".

Национальная полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) УК.

ГПУ открыла производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия).

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ФФУ Андрей Павелко
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