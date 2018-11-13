Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко может предстать перед судом по серьезным обвинениям.

Против деятельности президента ФФУ возбуждены уголовные дела по трем статьям, сообщает isport.

Франкова и адвоката Скупинського облили кефиром на пресс-конференции "Коррупция в украинском футболе"

Об открытых делах на функционера ФФУ сообщил адвокат Олег Скупинский на пресс-конференции. НАБУ проверяет деятельность Павелко по трем статьям: "декларирование недостоверной информации", "незаконное обогащение", а также "злоупотребление властью и служебным положением".

Национальная полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) УК.

ГПУ открыла производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия).