Шевченко, Кличко, Блохін та Бєланов підтримали Павелка на виборах до Виконкому УЄФА

Володарі "Золотих м'ячів" Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін, а також мер Києва Віталій Кличко підтримали кандидатуру президента ФФУ Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА.

Президент ФФУ Андрій Павелко балотується до Виконкому УЄФА. За інформацією офіційного сайту ФФУ, Андрій Шевченко, Ігор Бєланов, Олег Блохін та Віталій Кличко вже підтримали кандидатуру чиновника.

Печерський райсуд Києва 12-13 лютого розгляне кілька справ щодо Павелка

Конгрес УЄФА, під час якого пройдуть вибори до Виконкому, відбудеться 7 лютого в Римі.

Нагадаємо, що віце-президентом УЄФА є інший українець Григорій Суркіс, який виборов право для України приймати Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів 2017/18.

Павелко підозрюється у кримінальних справах за трьома статтями