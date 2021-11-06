Совсем скоро Дженоа должна стать клубом, за которым будут внимательно следить украинские фанаты.

"Грифоны" на своем официальном сайте объявили об увольнении главного тренера Давиде Баллардини.

Шевченко определился с тренерским штабом в Дженоа, – журналист

Итальянский специалист возглавил Дженоа в декабре 2020 года. В прошлом сезоне команда финишировала 11-й, но текущая кампания складывается гораздо хуже. После 12 туров генуэзцы завоевали всего 9 очков и идут вблизи зоны вылета.

Напомним, главным претендентом на тренерское кресло Дженоа считается Андрей Шевченко. Экс-рулевой сборной Украины должен подписать контракт до 2024 года и может дебютировать в матче против Ромы (21 ноября).

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