Шевченко имеет открытый путь в Дженоа – генуэзцы официально уволили тренера
Совсем скоро Дженоа должна стать клубом, за которым будут внимательно следить украинские фанаты.
"Грифоны" на своем официальном сайте объявили об увольнении главного тренера Давиде Баллардини.
Шевченко определился с тренерским штабом в Дженоа, – журналист
Итальянский специалист возглавил Дженоа в декабре 2020 года. В прошлом сезоне команда финишировала 11-й, но текущая кампания складывается гораздо хуже. После 12 туров генуэзцы завоевали всего 9 очков и идут вблизи зоны вылета.
Напомним, главным претендентом на тренерское кресло Дженоа считается Андрей Шевченко. Экс-рулевой сборной Украины должен подписать контракт до 2024 года и может дебютировать в матче против Ромы (21 ноября).
Супердербі в Манчестері та Мілані, Ярмола і Ко загрожують Ліверпулю, Конте повертається в АПЛ – анонс насиченого вікенду