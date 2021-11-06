Шевченко определился с тренерским штабом в Дженоа, – журналист
Украинский специалист будет работать в клубе Серии А с проверенной командой.
Как сообщалось ранее, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить Дженоа. По информации журналиста Николо Скиры, украинец подпишет с "грифонами" контракт до 2023 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.
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Зарплата Шевченко составит 1,8 млн. евро в год плюс бонусы. Определился Андрей и с помощниками. В генуэзском клубе ему будет помогать проверенная команда – Андреа Малдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет работали с ним в сборной Украины.
Напомним, ранее главным кандидатом на должность наставника Дженоа был Андреа Пирло, но украинский специалист в последний момент опередил экс-коуча Ювентуса.
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