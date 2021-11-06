Украинский специалист будет работать в клубе Серии А с проверенной командой.

Как сообщалось ранее, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить Дженоа. По информации журналиста Николо Скиры, украинец подпишет с "грифонами" контракт до 2023 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

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Зарплата Шевченко составит 1,8 млн. евро в год плюс бонусы. Определился Андрей и с помощниками. В генуэзском клубе ему будет помогать проверенная команда – Андреа Малдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет работали с ним в сборной Украины.

Напомним, ранее главным кандидатом на должность наставника Дженоа был Андреа Пирло, но украинский специалист в последний момент опередил экс-коуча Ювентуса.

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Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021