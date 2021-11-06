Зовсім скоро Дженоа повинна стати клубом, за яким будуть пильно стежити українські фанати.

"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.

Шевченко визначився з тренерським штабом у Дженоа, – журналіст

Італійський фахівець очолив Дженоа у грудні 2020-го. У минулому сезоні команда фінішувала 11-ю, але поточна кампанія складається значно гірше. Після 12 турів генуезці здобули всього 9 очок і йдуть поблизу зони вильоту.

Нагадаємо, головним претендентом на тренерське крісло Дженоа вважається Андрій Шевченко. Екс-керманич збірної України повинен підписати контракт до 2024 року і може дебютувати у матчі проти Роми (21 листопада).

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