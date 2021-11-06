Шевченко має відкритий шлях у Дженоа – генуезці офіційно звільнили тренера
Зовсім скоро Дженоа повинна стати клубом, за яким будуть пильно стежити українські фанати.
"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.
Шевченко визначився з тренерським штабом у Дженоа, – журналіст
Італійський фахівець очолив Дженоа у грудні 2020-го. У минулому сезоні команда фінішувала 11-ю, але поточна кампанія складається значно гірше. Після 12 турів генуезці здобули всього 9 очок і йдуть поблизу зони вильоту.
Нагадаємо, головним претендентом на тренерське крісло Дженоа вважається Андрій Шевченко. Екс-керманич збірної України повинен підписати контракт до 2024 року і може дебютувати у матчі проти Роми (21 листопада).
Супердербі в Манчестері та Мілані, Ярмола і Ко загрожують Ліверпулю, Конте повертається в АПЛ – анонс насиченого вікенду