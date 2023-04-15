"Я считаю, что Минмолодежьспорта приняло правильное решение, я поддерживаю его. Как вообще УЕФА мог допустить Беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. Беларусь и Россию надо дисквалифицировать отовсюду! Они воюют против нас.

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Но если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать. Лукашенко и его приспешники – такие же бл*ди и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех, кто против нас воюет. Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Беларуси уже нет, там Россия-2.

Получается, что в соревнованиях участвует Россия-2. Подождите, скоро российские футболисты возьмут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Они же все хитрожопые, всячески придумывают, как обойти запреты. Пусть лучше нас дисквалифицируют (если мы не выйдем на матч отбора Евро, – прим.), но играть с белорусами в одном турнире нельзя. Будем тогда играть товарищеские матчи. Я даже своим детям и внукам сказал: "Пока я жив, вы никогда не будете дружить и общаться с россиянами и белорусами".

Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь. На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет. Там сидят все продажные, которые продались за деньги Газпрома.

Конечно, если сборная Украины не будет участвовать в международных турнирах, то Ребров сюда не пойдет. Что ему здесь делать тогда? Но если мы будем играть, то я хочу видеть во главе нашей сборной Реброва. Нам не нужен иностранец. Ребров доказал, что он квалифицированный тренер, он не с улицы пришел. Но если мы снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит", – цитирует Сабо FanDay.

Напомним, Украина стартовала в отборе на Евро матчем с Англией, в котором уступила 0:2.

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