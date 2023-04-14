Ярмоленко высмеял собственный ассист, Ребров нервничал, Шахтер кусает локти – Аль-Айн эпично вышел в финал Кубка
Аль-Айн и Аль-Васл со сверхнапряженными боями определяли финалиста Кубка Президента ОАЭ.
Кубок Президента ОАЭ, полуфинал, второй матч
Аль-Айн – Аль-Васл – 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Эрик, 23
Удаление: Халид Эйса, 29 – Бенламри, 86
Домашний матч Аль-Васла завершился нулями, поэтому все решалось на поле Аль-Айна. Сергей Ребров ожидаемо выпустил Андрея Ярмоленко в основе.
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Вингер уже в середине тайма отблагодарил за доверие, хотя и курьезным образом. Ярмоленко явно хотел сам замыкать прострел партнера, но нормально не попал по мячу. К счастью, круглый очень удобно отлетел к левому латералю Эрику – 1:0. в который раз приходится вспоминать, как Аль-Айн зимой не захотел продавать яркого бразильца Шахтеру за 1,2 млн евро. Ярмоленко по дороге к радостным партнерам не мог сдержать улыбки, осознавая всю случайность своего ассиста. Тем не менее, есть 15 результативных действий украинца за Аль-Айн – 9+6.
В скором времени настроение хозяев подпортил Халид Эйса. Кипер авантюрно выскочил за пределы штрафной и был вынужден сыграть рукой, чтобы не пропустить мяч сопернику на пустые ворота. Как следствие – прямая красная, заставившая Реброва менять полевого на запасного вратаря. Наставник Аль-Айна выглядел очень озабоченным.
Мохамед Абу Сандах достойно справился с вызовом, сохранив свои ворота "сухими". Ярмоленко сняли с поля в середине второго тайма. Без него партнеры даже забили еще раз, но VAR заметил нарушение. Бенламри успел наговорить на вторую желтую, выровняв составы.
Подопечные Реброва с боями удержали победу и путевку в финал Кубка Президента, который не выигрывали с 2018 года. Соперником в решающем матче станет Аль-Шарджа.