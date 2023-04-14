Кубок Президента ОАЭ, полуфинал, второй матч

Аль-Айн – Аль-Васл – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Эрик, 23

Удаление: Халид Эйса, 29 – Бенламри, 86

Домашний матч Аль-Васла завершился нулями, поэтому все решалось на поле Аль-Айна. Сергей Ребров ожидаемо выпустил Андрея Ярмоленко в основе.

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Вингер уже в середине тайма отблагодарил за доверие, хотя и курьезным образом. Ярмоленко явно хотел сам замыкать прострел партнера, но нормально не попал по мячу. К счастью, круглый очень удобно отлетел к левому латералю Эрику – 1:0. в который раз приходится вспоминать, как Аль-Айн зимой не захотел продавать яркого бразильца Шахтеру за 1,2 млн евро. Ярмоленко по дороге к радостным партнерам не мог сдержать улыбки, осознавая всю случайность своего ассиста. Тем не менее, есть 15 результативных действий украинца за Аль-Айн – 9+6.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه..

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر#العين_الوصل#كاس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/OfO2lUTmv1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

В скором времени настроение хозяев подпортил Халид Эйса. Кипер авантюрно выскочил за пределы штрафной и был вынужден сыграть рукой, чтобы не пропустить мяч сопернику на пустые ворота. Как следствие – прямая красная, заставившая Реброва менять полевого на запасного вратаря. Наставник Аль-Айна выглядел очень озабоченным.

يغادر الملعب بالدموع..

تـأثر واضح على خالد عيسى بعد تلقيه للبطاقة الحمراء#العين_الوصل#كاس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/0qcwyiELJA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Мохамед Абу Сандах достойно справился с вызовом, сохранив свои ворота "сухими". Ярмоленко сняли с поля в середине второго тайма. Без него партнеры даже забили еще раз, но VAR заметил нарушение. Бенламри успел наговорить на вторую желтую, выровняв составы.

Подопечные Реброва с боями удержали победу и путевку в финал Кубка Президента, который не выигрывали с 2018 года. Соперником в решающем матче станет Аль-Шарджа.