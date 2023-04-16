"Чесно кажучи, я не бачу сенсу порівнювати їхню статистику. Це все-таки гравці різних амплуа і в кожного з них було різне оточення.

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У Ярмоленка було три Євро. У Шевченка тільки по одному чемпіонату світу та Європи. На Мундіаль він приїхав готовим на 30-40 відсотків. Незадовго до турніру він отримав важку травму. Йому було дуже складно, але він забив свої два голи. Забив він двічі і на Євро, коли йому було майже 36.

Я б поставив Шевченка на перше місце. Він у купі відбіркових циклів протягом 20 років забивав і тягнув на собі команду. Так, під нього у збірній була заточена гра. Але Шевченко був тим гравцем, під якого можна і потрібно було заточувати цю гру", – сказав Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Шевченко провів за національну команду 111 матчів, в яких забив 48 голів. У доробку Ярмоленка 45 м'ячів у 112 поєдинках у футболці "синьо-жовтих".

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