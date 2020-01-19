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Шевченко и Тассотти прибыли в Милан – тренеры сборной Украины посетили матч "россонери" против Удинезе

13:30 209 Читати українською
Шевченко и Тассотти прибыли в Милан – тренеры сборной Украины посетили матч "россонери" против Удинезе
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его ассистент Мауро Тассотти посетили Милан.

48’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
90+3’ Анте Ребич
 
Йенс Ларсен 6’
Кевин Лазанья 85’
6’ Йенс Ларсен
48’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
85’ Кевин Лазанья
90+3’ Анте Ребич

Легенды "россонери" находятся на матче 20 тура Серии А, в котором Милан принимает Удинезе, информирует Milan Eye в твиттере.

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Напомним, что Шевченко уже не впервые гостит в своем бывшем клубе – в течение прошлого года он несколько раз бывал на Сан-Сиро. Осенью итальянская пресса называла наставника сборной Украины кандидатом на замену Марко Джампаоло, но Шевченко заявил, что планирует доработать свой контракт с "сине-желтыми", который рассчитан до окончания Евро-2020.

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Теги
Видеоновости Италия Милан - Удинезе Милан Милан Сборная Украины Мауро Тассотти Мауро Тассотти Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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