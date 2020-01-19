Шевченко і Тассотті прибули в Мілан – тренери збірної України завітали на матч "россонері" проти Удінезе

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його асистент Мауро Тассотті завітали у Мілан.

Легенди "россонері" перебувають на матчі 20 туру Серії А, у якому Мілан приймає Удінезе, інформує Milan Eye у твіттері.

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Нагадаємо, що Шевченко вже не вперше гостює у своєму колишньому клубі – протягом минулого року він декілька разів бував на Сан-Сіро. Восени італійська преса називала наставника збірної України кандидатом на заміну Марко Джампаоло, але Шевченко заявив, що планує допрацювати свій контракт з "синьо-жовтими", який розрахований до закінчення Євро-2020.

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