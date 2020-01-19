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Шевченко і Тассотті прибули в Мілан – тренери збірної України завітали на матч "россонері" проти Удінезе

13:29 840 Читать на русском
Шевченко і Тассотті прибули в Мілан – тренери збірної України завітали на матч "россонері" проти Удінезе
Андрій Шевченко / фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його асистент Мауро Тассотті завітали у Мілан.

48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+3’ Анте Ребіч
 
Єнс Ларсен 6’
Кевін Лазанья 85’
6’ Єнс Ларсен
48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
85’ Кевін Лазанья
90+3’ Анте Ребіч

Легенди "россонері" перебувають на матчі 20 туру Серії А, у якому Мілан приймає Удінезе, інформує Milan Eye у твіттері.

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Нагадаємо, що Шевченко вже не вперше гостює у своєму колишньому клубі – протягом минулого року він декілька разів бував на Сан-Сіро. Восени італійська преса називала наставника збірної України кандидатом на заміну Марко Джампаоло, але Шевченко заявив, що планує допрацювати свій контракт з "синьо-жовтими", який розрахований до закінчення Євро-2020.

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Теги
Відеоновини Мілан - Удінезе Мілан Мілан Італія Збірна України Мауро Тассотті Мауро Тассотті Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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