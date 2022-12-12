"Говорят, еще летом, когда вокруг Суркисов сгустились тучи, Шевченко будто бы нашел инвесторов, готовых взять Динамо в случае чего. Сам же он собирался стать президентом клуба. Звучит немного фантастически, согласен. Но источники убеждают, что не шутят.

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Чтобы увести угрозу от себя, Суркисы переориентировали Шевченко на кресло президента УАФ. Братья не имеют тесного контакта с Шевченко – их отношения серьезно остыли во времена, когда он был тренером сборной. Но, скажем так, при содействии Суркисов, на эту идею Шевченко натолкнул один из заместителей главы Офиса президента.

По-моему, версия слишком конспирологическая. Убежден, что без Коломойского здесь не обошлось, потому что именно после истории с телепулом началось мочилово Павелко – просто так плюсы не штамповали бы свои разоблачительные сюжеты чуть ли не каждый день", – сообщил журналист Сергей Болотников в Telegram-канале KDK.

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