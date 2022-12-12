Сборная Польши уже размышляет о будущем наставнике команды после вылета из ЧМ-2022.

Контракт действующего главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича завершается уже в конце этого года, поэтому Польский футбольный союз размышляет о будущем наставнике, сообщает Przegladsportowy.onet.

Кандидатуру Шевченко выдвинули на пост президента УАФ – несколько факторов помешали

Президент футбольного союза Цезары Кулеша проводил переговоры с Мацеем Скоржей, тренером Урава Ред Даймондс, но тот отказался. Среди альтернативных вариантов есть Андрей Шевченко. Впрочем, это не значит, что Михневич покинет должность.

Напомним, что Польша вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, проиграв Франции (3:1). Что касается Шевченко, то Андрея Николаевича раньше связывали с соборной Польши после отставки из Дженоа.

Перевершив Анрі та Бензема: Олів'є Жиру – легендарний рекордсмен, який руйнує прокляття, любить Шеву і допомагає Україні