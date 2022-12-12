Шевченко хотів стати президентом Динамо – екс-тренер збірної України знайшов інвесторів для київського клубу, – джерело
Колишній форвард Динамо та екс-тренер збірної України Андрій Шевченко планував змінити Ігоря Суркіса на посаді президента київського клубу.
"Кажуть, ще влітку, коли навколо Суркісів згустились хмари, Шевченко начебто знайшов інвесторів, які були готові взяти Динамо в разі чого. А сам він збирався стати президентом клубу. Звучить трохи фантастично, згоден. Але джерела переконують, що не жартують.
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Щоб відвести загрозу від себе, Суркіси переорієнтували Шевченка на крісло президента УАФ. Брати не мають тісного контакту з Шевченком – їхні стосунки серйозно охололи за часів, коли той був тренером збірної. Але, скажемо так, за сприяння Суркісів, на цю ідею Шевченка наштовхнув один з заступників голови Офісу президента.
Як на мене, версія занадто конспірологічна. Переконаний, що без Коломойського тут не обійшлося, бо саме після історії з телепулом стартувало мочилово Павелка – просто так плюси не штампували б свої викривальні сюжети ледь не кожного дня", – повідомив журналіст Сергій Болотніков у Telegram-каналі KDK.
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