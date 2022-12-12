"Кажуть, ще влітку, коли навколо Суркісів згустились хмари, Шевченко начебто знайшов інвесторів, які були готові взяти Динамо в разі чого. А сам він збирався стати президентом клубу. Звучить трохи фантастично, згоден. Але джерела переконують, що не жартують.

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Щоб відвести загрозу від себе, Суркіси переорієнтували Шевченка на крісло президента УАФ. Брати не мають тісного контакту з Шевченком – їхні стосунки серйозно охололи за часів, коли той був тренером збірної. Але, скажемо так, за сприяння Суркісів, на цю ідею Шевченка наштовхнув один з заступників голови Офісу президента.

Як на мене, версія занадто конспірологічна. Переконаний, що без Коломойського тут не обійшлося, бо саме після історії з телепулом стартувало мочилово Павелка – просто так плюси не штампували б свої викривальні сюжети ледь не кожного дня", – повідомив журналіст Сергій Болотніков у Telegram-каналі KDK.

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