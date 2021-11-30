"Когда я был младше, отец учил меня играть в шахматы. Мне всегда нравилось играть с ним. Именно так в детстве зародилась моя страсть. Шахматы основаны на тактике, они позволяют хорошо изучить соперника, потому что каждый ход либо укрепляет, либо ослабляет твою позицию. Шахматы – игра, основанная на математике: все запрограммировано, но есть миллионы возможностей, все зависит от того, как вы начинаете и каковы ваши следующие действия.

Мальдини оценил тренерские перспективы Шевченко в Серии А

Футбол – прекрасная игра, потому что на поле бывают ситуации, когда игрок может прочитать ситуацию другим образом. Вот как я вижу футбол: если вся команда читает и реагирует одинаково с каждым движением – для меня это совершенство.

И футбол, и шахматы – два очень сложных вида спорта, но разница заключается в том, что в футболе вы играете в команде, поэтому вы не одиноки. Когда вы играете в одиночку, вы принимаете решения независимо. В футболе есть партнеры. Команда должна знать ваши ходы, и каждый должен реагировать, как вы, чтобы улучшить командную игру.

Талантливый игрок – драгоценный камень, который может самостоятельно решить эту игру. Я бы назвал его королевой, сравнив с шахматами. Он может двигаться повсюду и может искать разные тактические ходы. В футболе иметь в распоряжении такую драгоценность – мощное и эффективное оружие. Я тот, кто стоит за доской прямо сейчас, я тот, кто должен знать, как максимально использовать ферзя, чтобы не нарваться на ловушки.

В каждом городе, в котором я побывал, дерби проходят под знаменем страсти и соперничества. Я знаю, что даже здесь, в Генуе, дерби с Сампдорией очень важно для болельщиков. Жду своего первого дерби, чтобы почувствовать эту атмосферу.

Хочу видеть в Дженоа много страсти, готовность вложить в нее свое сердце, менталитет победителя и желание всегда стараться и никогда не сдаваться. Желание всегда идти вперед", – сказал Шевченко в интервью Genoa TV.

Напомним, уже завтра, 1 декабря, Дженоа в рамках очередного тура Серии А на собственном поле будет принимать Милан. Начало встречи в 21:45.

Шевченко добыл первое очко в Серии А – не тот результат, которого ждали, колоссальные проблемы и неприятная серия Дженоа