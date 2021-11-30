"Коли я був молодшим, батько вчив мене грати в шахи. Мені завжди подобалося грати з ним. Саме так у дитинстві зародилася моя пристрасть. Шахи засновані на тактиці, вони дозволяють добре вивчити суперника, тому що кожен хід або зміцнює, або послаблює твою позицію. Шахи – гра, заснована на математиці: все запрограмовано, але є мільйони можливостей. Все залежить від того, як ви починаєте і якими є ваші наступні дії.

Мальдіні оцінив тренерські перспективи Шевченка у Серії А

Футбол – чудова гра, тому що на полі бувають ситуації, коли гравець може прочитати ситуацію іншим чином. Ось як я бачу футбол: якщо вся команда читає та реагує однаково з кожним рухом – для мене це досконалість.

І футбол, і шахи – два дуже складні види спорту, але різниця полягає в тому, що у футболі ви граєте в команді, тому ви не самотні. Коли ви граєте поодинці, ви ухвалюєте рішення незалежно. У футболі є партнери. Команда повинна знати ваші ходи, і кожен повинен реагувати, як ви, аби покращити командну гру.

Талановитий гравець – дорогоцінний камінь, який може самостійно вирішити цю гру. Я назвав би його королевою, порівнявши з шахами. Він може рухатись всюди і може шукати різні тактичні ходи. У футболі мати у розпорядженні таку коштовність – потужна та ефективна зброя. Я той, хто стоїть за дошкою прямо зараз, я той, хто повинен знати, як максимально використати ферзя, щоб не нарватися на пастки.

У кожному місті, в якому я побував, дербі проходять під прапором пристрасті та суперництва. Я знаю, що навіть тут, у Генуї, дербі з Сампдорією дуже важливе для вболівальників. Чекаю на своє перше дербі, щоб відчути цю атмосферу.

Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті, готовність вкласти в неї своє серце, менталітет переможця та бажання завжди намагатися і ніколи не здаватись. Бажання завжди йти вперед", – сказав Шевченко в інтерв'ю Genoa TV.

Нагадаємо, вже завтра, 1 грудня, Дженоа у рамках чергового туру Серії А на власному полі прийматиме Мілан. Початок зустрічі о 21:45.

Шевченко здобув перше очко у Серії А – не той результат, якого чекали, колосальні проблеми і неприємна серія Дженоа