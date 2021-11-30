Технический директор "россонери" Паоло Мальдини накануне дуэли с Дженоа поделился мнением по поводу нынешнего наставника "грифонов" и бывшего партнера по Милану Андрея Шевченко.

"Шевченко проявил храбрость приходом в Дженоа. Ему нравится эта работа, он принял трудную задачу.

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Он чемпион – и докажет это. Я болею за него, но всегда хочу побеждать, в этом и есть спорт. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Думаю, мы с ним в Милане достигли пика в Манчестере в финале Лиги чемпионов 2003 года, когда он забил пенальти.

Шевченко адаптировался к нам, когда приехал. У него был потрясающий талант, но у него были другие привычки. Андрей сумел измениться и стал нападающим, каким мы все его знаем", – сказал Мальдини в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, поединок между Дженоа и Миланом состоится в среду, 1 декабря. Начало встречи в 21:45.

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