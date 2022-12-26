"На Зиньо претендуют бельгийские команды, но Шевченко хочет удержать его любой ценой в январе. Провести еще один год в Бельгии было бы неплохо. Уровень Серии А в пять раз выше бельгийской лиги. Но в целом мы довольны его первым полугодием в Италии.

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Он сыграл первые пять матчей, а затем его вызвали в сборную. Если отсутствуете в своем клубе в течение двух недель в Италии, не сыграв ни минуты, вы потеряете свое место. В Бельгии это имя, в Италии – нет.

Он продолжал работать, но получал травмы. К тому же, через день после того, как он вернулся домой в Италию, его дом был ограблен. Все ценности исчезли. Когда ты один за границей, вдали от семьи и друзей, это нелегко", – цитирует отца Зиньо Football Italia.

Ванхойсден провел в Серии А 9 матчей, но результативными действиями пока не отмечался.

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